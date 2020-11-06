邁科管業斥2750萬元組合營 在泰國銷售電力管道產品
2020年11月06日 22:42
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邁科管業(01553)公布，旗下Tube Investment與本港預製電力管道產品商JJ Fittings及Essence Electrical將在在泰國成立一間合資公司，以進行通常用於保護電線安全的預製電力管道產品的生產及銷售。集團擬主要向海外客戶銷售該等產品。
合資公司的註冊資本為1.1億泰銖(約2,750萬港元)，其中Tube Investment出資約7,810萬泰銖(約1,960萬港元)，具控股權，持股71%。JJ Fittings及Essence Electrical分別出資2,090萬泰銖(約520百萬港元)及1,100萬泰銖(約280萬港元)，並分別佔合資公司股權19%及10%。
另外，合資公司由4名董事組成，Tube Investment有權提名3名董事。
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