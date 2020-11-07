高銀金融國際中心延截買家意向書

持有九龍灣高銀金融國際中心(下稱該物業)的公司賜譽，其接管人透過公關表示，由於最近數天有更多本地及海外買家對該物業表示興趣，接管人決定將買家遞交意向書之截止日期延長7天，由原定的下周三(11月11日)延至11月18日。

賜譽票據的抵押信託人德意志信託(香港)委任接管人保國武和馬肇明，來接管作抵押的該物業。

接管人於9月28日委任物業顧問萊坊獨家代理放售該物業，預計售價120億元，即折合每方呎樓面售價約1.4萬元。

不過，另一方面，高銀金融卻於9月30日公布業績時同時披露，已訂立臨時買賣協議，有條件地把間接持有該物業的成美及Goal Eagle以143億元售予獨立第三方(其後於10月16日披露買家是名為「FONG Tim」的商人)。

惟接管人於10月5日就高銀公布上述143億元臨時買賣協議事宜，指高銀無權出售該物業。

至10月30日，高銀金融發公告，表示與接管人於10月29日對簿公堂時，雙方達成共識，賜譽前董事將採取若干行動便利接管人接管賜譽。而接管人則於11月2日重申，接管人及萊坊才是唯一獲授權行銷及放售賜譽或該物業的代表。

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