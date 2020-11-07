永利澳門上季轉蝕逾21億

根據本次業績報告，永利澳門第三季度經營收益總額按年大跌93.74%，至6,706.9萬美元。當中，娛樂場經營收益插95.64%，至3,945.5萬美元。

該公司位於澳門路氹的旗艦物業永利皇宮，第三季經營收益為1,570.1萬美元，按年減少97.37%。期內，永利皇宮的經調整後之物業EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前)虧損7,764.7萬美元，而去年同期為盈利1.62億美元。該處的貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為1.04%，低於2.7至3%的預期範圍，亦低於去年同期的3.19%。該處的中場業務賭枱贏額百分比為22%，也低於去年同期的25%。

至於公司位於澳門半島的物業永利澳門，期內經營收益為5,136.8萬美元，按年減少89.16%。該處的經調整後之物業EBITDA虧損為3,445.7萬美元，而去年同期為盈利1.38億美元。其中場業務的賭枱贏額百分比為18.7%，低於去年同期的20.7%。

管理層於業績報告內稱，公司的娛樂場於2月停運15天後，現已全面恢復，但針對新冠肺炎疫情的若干防護措施，例如旅客檢疫隔離、要求核酸檢測結果為陰性才能進入澳門、每張賭枱的座位數量限制、角子機間距的限制、體溫檢查、口罩防護、檢測結果為陰性才能進入博彩區以及健康申報等，於當前仍然生效。公司目前無法確定該等措施何時解除。

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