東方日報B1：科技股獨攬升勢　大市響警

包括騰訊在內的多隻科技股周五出現回吐。

連日破頂的香港科技股周五回軟，恒生科技指數4日連升之勢斷纜，日前飆逾800點的港股乏力向上，恒生指數周五(6日)收市僅微升17點，報25,712點。著名投資者伯恩斯坦警告熊市隨時突襲，因為今年升市過度集中在科技股上，不論白宮新主人是誰，未來定必出手監管及打擊科企的壟斷，勢推冧科技股及大市。

自新冠肺炎爆發，環球資金湧進科技股避難。由科技股掛帥的美國納斯達克指數今年內升32%，惟反映美國中小企狀況的羅素2000指數卻跌0.5%。投資顧問公司Richard Bernstein Advisors行政總裁伯恩斯坦接受外媒訪問時警告，股市升幅集中在科技股，是股市上漲周期結束的徵兆。他認為科企正面對與日俱增的監管風險，相信無論美國哪一黨派上場都會打壓科企，屆時將迎來熊市。

TIAA Bank全球市場總裁Chris Gaffney亦指，科企業績顯著影響市場情緒，一旦業績轉差或未及預期，或造成「雪球效應」，引發市場拋售。著名對沖基金Greenlight Capital創辦人艾因霍恩(David Einhorn)早前已警告，大家正處巨大科技泡沫中。

然而，瑞信認為情況未至於達到2000年科網泡沫危機的程度，惟因為估值過高、市場集中度風險及監管問題等，調低科技股增持的比重，並建議謹慎選股。摩根大通認為，科技股持續跑贏的表現可能會逐步減弱，建議先行獲利。

盈立證券研究部總監陳偉聰表示，市場對於科技板塊存有頗高期望，科企業績需有足夠亮點及驚喜，方能支撐科技股股價發力衝，一旦業績僅勉強達標，市場就會借勢回調。但他重申對板塊看法正面，業務尚有龐大需求支撐，續有跑贏大市機會。

恒指周五早市曾升104點，高見25,799點，創8月底以來新高，但欠買盤承接，午後曾跌154點，低見25,540點，幸尾市回升，最終僅升17點，全日企穩250天牛熊分界線。國企指數收報10,497點，升18點。全周計，恒指進帳1,605點，累升6.66%。

周五港股總成交1,649億元；沽空金額212億元，沽空比率12.91%。「北水」透過港股通淨賣出3.37億元，為9月24日以來首次。

自美國選情逐步明朗化，港股氣氛全周維持高漲。陳氏指，看好港股後市，早前恒指一口氣突破25,000點重要關口，企穩牛熊線，料有力再衝，上試26,500點。

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