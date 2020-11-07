《明報》母企世界華文預警半年轉蝕四千萬

世界華文媒體解釋，新冠肺炎疫情爆發，導致多國採取封城及旅遊限制，對集團旅遊業務造成重大負面影響。另外，疫情亦對市場上的廣告支出不利，引致其廣告收入顯著下降。

至於萬華媒體，則預期截至9月底止中期虧損將按年擴大約10%；若撇除租賃修改收益170萬港元，以及香港政府保就業計劃資助的480萬港元等所有一次性項目，虧損更按年大跌約八成。公司歸咎於新冠肺炎疫情導致本港經濟收縮，從而令其廣告收入減少。

事實上，世界華文媒體8月時公布的截至今年6月底止第一財政季度業績，已按年盈轉虧，錄得股東應佔虧損568.2萬美元(約4,431.96萬港元)，並不派發第一財季股息。公司當時預計往後的商業環境將極為艱難，對其旅遊分部尤甚，乃由於大多數國家邊境因疫情仍然關閉。

至於萬華媒體截至6月底止的第一財季業績，股東應佔虧損按年擴大49.76%至566.1萬元，每股基本虧損1.4仙。期內營業額急劇下降約42%至1,047.8萬元，主要因為今年疫情導致香港經濟收縮，今年內業務展望預料仍然具挑戰。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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