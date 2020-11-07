英國監督機構：即使達成協議　脫歐恐仍將帶來重大動盪

外媒報道，英國國家審計署周五(6日)發表一份脫歐準備情況報告，認為即使英國和歐盟簽署了自由貿易協議，企業也將在年底因為脫歐而面臨重大動盪。

該機構指，英國邊境可能出現嚴重中斷，並預期將有很多貿易行和第三方沒有準備好接受新的歐盟控制情況。

該份報告同時列出了政府脫歐計劃中的多個風險領域，強調了英國與其最大貿易夥伴之間的貿易隱患。從明年1月1日開始，即使達成貿易協議，企業也需要提交新的海關文，遵守新的政府電腦系統。

英國首相約翰遜的發言人Jamie Davies周五表示，英國政府已經為脫歐期間的轉變作出大量準備，以確保順利度過脫歐；同時一直在與商界緊密合作，加強了我們的交互。」

審計署強調脫歐後可能出現的問題包括未能擴大海關中介數量以處理脫歐後的文書工作，意味到一些公司將不得不停止與歐盟的貿易；同時，包括特斯拉和卡夫亨氏在內的公司難以找到必要的人力。

報告稱，新冠肺炎疫情打亂了政府和公司的計劃，使部分原來要準備脫歐事務的人手和資源被分配其他工作。

報告還強調，脫歐動盪可能與疫情負面衝擊疊加。報告指，在政府和企業繼續應對疫情之際，有可能形成廣泛的斷層。報告並稱，英國脫歐後需要警惕利用邊境或其他機會，進行走私或犯罪活動。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020