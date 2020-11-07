紐約期金全同累升近4% 創3個月最強

國際金價周五(6日)做好，紐約12月期金收報每安士1,951.7美元，升0.3%，全周累升約3.8%，創逾3個月以來最大單周升幅。美匯指數報92.24，跌0.31%。

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示，美元弱勢刺激金價升至6周高位，加上美國大選仍存在不確定性，亦增加了黃金投資作避險。

他續說，投資者傾向預期民主黨候選人拜登勝出大選，其將推動更大規模的財政刺激措施，有可能使未來通脹升溫，觸發美元貶值。

黃金投資一向被認為是應對通脹和貨幣貶值的對沖工具，而在今年新冠肺炎疫情下，多國政府推出刺激政策，通脹風險升溫，令今年以來金價累升約28%。

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