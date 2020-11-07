逾4萬億美元蜂擁入市！「FOMO」重返市場？

雖然美國大選點票工作仍在進行，且全球新冠肺炎疫情持續升溫，但投資者似乎不再擔憂未來，「FOMO」(Fear of Missing Out，害怕錯過的恐懼)或已重返市場。

外媒報道，自周一(2日)以來，全球股市錄得超過4萬億美元資金流入，勢創今年以來資金流入規模第三大的一個星期。投資者以數月未見的勢頭湧入全球市場，不論資產來自何地、是否避險、流動性高低，通通一律買買買！

周一市場因為押注民主黨將實施大規模刺激措施而上漲，即使後來共和黨可能繼續控制參議院的可能性愈來愈高，但這股升勢仍延續到周四。

股市在周內展現了在有眾多利空下仍能保持上漲的能力。一些策略師在大選前稱國會分裂將危及升勢。不過，政治局勢似乎已經無關緊要，因為投資者關注進一步的貨幣政策刺激前景。

Latham首席投資官Gregory Perdon認為，聯儲局就如800鎊的大猩猩，其龐大的足迹幫助市場擺脫政治影響，而且成為投資者鞏固信心的強大後盾。

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