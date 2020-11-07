摩通：倘拜登勝出美大選　中國股市升勢料將持續

外媒報道，摩根大通稱，受惠於全球利率低企、美元回軟，以及拜登有望當選美國總統，將有助減少對激進政策的可能性，未來數月新興市場資產表現將處於「蜜運期」。

摩根大通投資部門基金經理Diana Amoa稱，若拜登獲勝而共和黨保持參議院控制權，新興市場債券將有所受益。她表示，財政刺激措施減少的前景意味到利率將在更長時間保持較低水平，美元會在更長時間裡回軟，而在這種情況下，新興市場債券將吸引更多投資者。

在現任美國總統特朗普貿易戰中備受打擊的墨西哥和中國股市，正因為預期拜登政府會採取更常規的做法而錄得上漲。Amoa稱，這種升勢可能持續下去，認墨西哥和中國股市可能是主要受益者，同時指出如果制裁落地，俄羅斯和土耳其可能最容易受影響。

她又稱，一旦美國大選塵埃落定，新興市場投資者將重點關注兩件事：新冠病毒和疫苗，若該些方面有正面的消息，將進一步推升風險偏好。目前，她認為新興市場採購經理指數普遍反彈令人鼓舞。

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