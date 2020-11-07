【旅業蕭條】新加坡航空上半年虧損199億元

新冠肺炎疫情嚴重拖累全球航空業，新加坡航空公布第2季及半年業績，截至9月底的第2財季淨虧損23.437億元坡元(約134.57億港元)，再創季度淨虧記錄；加上第1財季，集團截至9月底止上半財年合共淨虧34.67億元(約199.07億港元)。

集團表示，期內產生巨額虧損除了因為新冠肺炎疫情，導致客運量銳減外，集團亦為26架舊一代的客機退役作出一筆總值13.33億元的非現金減值。

集團又指，受累國際客運限制，旗下新航、勝安及酷航客運量均出現大幅下跌，但因各國致力恢復全球供應鏈的運作，帶動集團上半年貨運營收按年增長28.3%。

新航周五(6日)收報3.48坡元，升0.2%。

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