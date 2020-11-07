柏傲莊II開售：代理料337伙可全數沽清
2020年11月07日 10:05
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陳永傑料柏傲莊II推售337伙可全數沽清。
新世界發展(00017)旗下大圍站項目柏傲莊II今(7日)進行首輪銷售，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，A組出席率高見80%。1期向隅買家料佔70%，出席買家中佔30%為投資者，相信今日所推售的337伙可以全數沽清。
據發展商早前公布，首張價單的337伙，包括56伙開放式戶、20伙一房戶、162伙兩房戶及99伙三房戶。單位實用面積由264至753方呎，折價售價介乎572.8萬至1,409.2萬元，折實呎價17,250至26,737港元。
陳永傑指出，疫情持續放緩，經濟活動逐漸恢復，物業市場將繼續成為市民對抗貨幣貶值的工具，預料11月一手成交量可達2,500宗，全年一手成交宗數料達1.55萬宗，惟受疫情影響，今年一手成交料創2013年一手新例後次低。
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