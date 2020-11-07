柏傲莊II開售：代理料337伙可全數沽清

據發展商早前公布，首張價單的337伙，包括56伙開放式戶、20伙一房戶、162伙兩房戶及99伙三房戶。單位實用面積由264至753方呎，折價售價介乎572.8萬至1,409.2萬元，折實呎價17,250至26,737港元。

陳永傑指出，疫情持續放緩，經濟活動逐漸恢復，物業市場將繼續成為市民對抗貨幣貶值的工具，預料11月一手成交量可達2,500宗，全年一手成交宗數料達1.55萬宗，惟受疫情影響，今年一手成交料創2013年一手新例後次低。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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