【塞錢入你袋】老牌藍籌杏花邨　煥然一新

要數近年大熱的裝修風格，低調奢華可謂其中之一。在約660方呎的杏花邨單位內，設計師以大地色為主調，搭配少量香檳金鋼枝，再加入流行的流線型及圓角線條元素，令整個單位散發溫暖柔和，卻又不失優雅的奢華氣息。

至於實用性方面，單位欠缺工人房，加上戶主兩夫婦少下廚，所以設計師將廚房「搬出」客廳，變成開放式，原則的廚房則變成工人房，令空間更實用。

設計師還在單位內動了許多手腳，務求為老牌屋苑單位帶來煥然一新之感，欲知竅妙之處，即刻去片！

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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