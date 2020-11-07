中國經濟：10月出口按年增7.6%　勝預期

據海關總署統計顯示，以人民幣計價，中國10月份出口1.62萬億元，按年(下同)增長7.6%，勝預期；進口1.22萬億元，增長0.9%，差過市場預期；期內貿易順差4,017.5億元，增加34.9%。

今年首10個月，中國貨物貿易進出口總值25.95萬億元，增長1.1%。其中出口14.33萬億元，增長2.4%；進口11.62萬億元，下降0.5%；貿易順差2.71萬億元，增加16.9%。期內，美國為中國第3大貿易夥伴，中美貿易總值3.2萬億元，增長3.9%，佔中國外貿總值12.3%。其中對美國出口2.48萬億元，增長3.6%；自美國進口7,256.5億元，增長5.2%；對美貿易順差1.75萬億元，增加3%。

若以美元計價，10月外貿進出口4,159.2億美元，增長8.4%。其中出口2,371.8億美元，增長11.4%；進口1,787.4億美元，增長4.7%；貿易順差584.4億美元，增加38.1%。

首10個月內地進出口總值3.71萬億美元，下降0.8%。其中出口2.05萬億美元，增0.5%；進口1.66萬億美元，降2.3%；貿易順差3,845億美元，增加14.2%。

至於首10個月鐵礦砂進口量價齊升，原油、大豆及天然氣等商品進口量增價跌。進口鐵礦砂9.75億噸，增加11.2%，進口均價每噸683.3元人民幣(下同)，上漲3.8%；原油4.59億噸，增加10.6%，進口均價每噸2,286.1元，下跌30.5%；煤2.53億噸，減少8.3%，進口均價每噸487.8元，下跌9%；大豆8,321.7萬噸，增加17.7%，進口均價每噸2,713.1元，下跌0.6%；天然氣8,126.1萬噸，增加4.7%，進口均價每噸2,326.4元，下跌22.1%；成品油2,413.1萬噸，減少2.9%，進口均價每噸2,895.1元，下跌24.2%；鋼材1,700.5萬噸，增加73.9%，進口均價每噸5,671.5元，下跌29.9%。

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