柏傲莊II開售：開售首2小時沽逾120伙　暫錄8組大手買家

他指出，暫錄8組大手買家購入2伙，其中有買家斥資約1,800萬港元購入2間兩房戶，亦有買家斥資約2,800萬元認購2伙三房戶，相信首輪推售單位即日可沽清或近沽清。

他透露，最快明(8日)加推第2張價單，料11月每星期均進行銷售，第2批單位定價視乎市況。項目第3期預計最快明年第1、2季推出。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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