柏傲莊II開售：開售首2小時沽逾120伙 暫錄8組大手買家
2020年11月07日 11:58
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黃浩賢稱最快周日加推第2張價單。
新世界發展(00017)營業及市務部總監黃浩賢稱，沙田柏傲莊II今(7日)開售，A組大手買家出席率近80%，料用家佔80%，餘下20%為投資者。截至早上11時，開售首2小時已沽逾120伙。
他指出，暫錄8組大手買家購入2伙，其中有買家斥資約1,800萬港元購入2間兩房戶，亦有買家斥資約2,800萬元認購2伙三房戶，相信首輪推售單位即日可沽清或近沽清。
他透露，最快明(8日)加推第2張價單，料11月每星期均進行銷售，第2批單位定價視乎市況。項目第3期預計最快明年第1、2季推出。
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