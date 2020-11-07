致富智庫：份工啱唔啱你做？睇睇有冇呢13個現象…

打工仔揀啱一份工作，可以打足一世；揀唔啱的工作，唔單止難以在工作中搵到樂趣，工作發展不順利，更會影響收入、財富累積和前途，故揀一份啱自己做的工作係好重要！

《福布斯》最近有一篇文章，綜合了不同專家的看法，提出13種現象，打工仔可視之為是否需要重新檢討工作是否合適的「警號」，現詳列如下，睇睇你有冇中！

【1、您不會受到工作的歡迎或重視】

如果您不能對以下四個問題回答「是」，則可能表明您當前的工作不適合您：您在工作中受到歡迎嗎？您覺得工作很有價值嗎？您有能力做出貢獻並獲得回報嗎？您可以成為這個組織的真實自我嗎？

【2、你覺得自己錯位了】

在錯誤的工作中，您會感到沮喪，無助。您不是「在自己的道路上」，工作既沒有個人意義，也沒有職業滿意度。如果您感覺內部錯位，好像缺少了一些重要的深層東西，就得注意了。

【3、您不是每天都在使用自己的優勢】

如果您覺得自己每天至少使用一些天賦、才能和長處，那麼可能是時候尋找另一份工作了。使用自己獨特技能的人可以在許多方面提高生產力並從事各自的職位。如果您覺得自己有「工作」而不是與職業相關的職位，則可能是您沒有利用自己的優勢。

【4、您的工作感覺像家務】

如果您做的工作不正確，那感覺就像是一件瑣事。您不希望工作，也不會為眼前的機遇而興奮。對工作不滿意會削弱您的精力。如果您不確定，請問自己：「如果我能改變自己的一件事使我感到高興，那會是甚麼？」如果您無法回答，請開始考慮您真正想要的是甚麼。

【5、您擁有「周日憂鬱症」】

注意周日的焦慮水平和情緒低落──「周日憂鬱症」(Sunday Blues)。對當前的工作抱有不滿的人通常會遇到這種現象。如果您覺得儘管睡眠充足，星期一仍在頭頂上盤旋，請評估仍然使您對自己的位置感到興奮的東西。

【6、你不覺得家庭感】

您上班前後都開心嗎？您是否努力參與其他工作活動，項目或小組？合適的衣服看起來和感覺就像家人一樣。您會喜歡每天去見一些家人。您將期待虛擬的歡樂時光。最重要的是，即使它沒有使您受益，您也將提供幫助。

【7、您的工作沒有參與性或意義】

您是否仍對所做的工作充滿熱情？您是否始終在工作中找到意義和目的？您是否有機會每天學習和成長？如果對這些問題中的任何一個答案是否定的，那麼您很可能不適合目前的工作。

【8、您正在努力補充能量罐】

當您進行的工作充滿目標，健康的挑戰和成長時，您會感覺好像您會免費進行這種工作。當您覺得自己經常在「空轉」時，可能是您處在錯誤的位置。

【9、您對工作思想有身體反應】

一個明顯的迹像是對思考工作，進入建築物或與主管交談有身體反應。注意您的身體在告訴您甚麼！如果您發現頭疼，失眠，一天結束後有一種鎮定的感覺等變化，則應考慮尋找新的角色。

【10、您遇到健康問題】

檢查您的生命體徵和健康狀況，如頭髮脫落、血壓升高，並且看到了其他嚴重健康問題的迹象，雖然這可能與個人選擇和遺傳有關，但不要低估功能失調的環境或不良職業適應所造成的累積壓力。

【11、您感到與世隔絕，注意力不集中】

現在是時候重新考慮您目前的角色了，這是一個真正的信號，那就是脫離接觸的感覺。如果您正努力保持專注，對日常工作缺乏熱情，那麼可能是時候討論關於運用才華和興趣的各種機會了。

【12、您對觸發事件反應過度】

一個警告信號表明您的工作不合適，這是對事件的過度反應。也許有人以與觸發器不成正比的方式說或做一些您反應的事情。大多數人對工作中的日常壓力感到麻木，但這些情緒並沒有消失。它們被不知不覺地儲存在體內，並且不斷積累直至表現出來，例如通過過度反應。

【13、您點擊閱讀這篇文章】

如果您對本文感興趣，那就是警告標誌。回想上一次您的工作真正使您在智力、人際關係和財務上都得到滿足。如果您當時看到過此標題，則可能會跳過此標題，以為「那不是我」。因此，首先，嘗試找到您所在的修復程序。如果不能，那麼您會在新的地方找到合適的選擇。

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