工信部：下一步將完善新能源汽車優惠政策

工業和信息化部裝備工業一司司長羅俊傑稱，堅定不移推動新能源汽車發展，下一步工信部將做好貫徹落實工作，加強部門協同和上下聯動，統籌推進汽車與能源、交通、信息通信等產業深度融合發展，推動產業發展再上新台階。

他指，將實施《推動公共領域車輛電動化行動計劃》， 鼓勵「換電」模式創新發展，組織開展燃料電池汽車示範應用和新能源汽車下鄉活動，加大推廣應用力度；完善新能源汽車充電、停車及通行等使用環節優惠政策，支持充換電、加氫等基礎設施建設，不斷提升用戶體驗。

羅表示，4月起內地汽車實現產銷正增長，今年首9個月汽車銷售完成1,711.6萬輛，按年跌6.9%，總體好於預期，恢復速度在全球範圍處於前列。綜合考慮國民經濟增長、新型城鎮化發展等因素，未來一段時間內，中國仍將是全球最大汽車市場、且有一定增長空間，內地汽車產業長期向好發展的趨勢不變。

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