柏傲莊II開售：代理指用家主導
2020年11月07日 14:32
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布少明稱以該行客戶統計，用家佔比約70%。
新世界發展(00017)旗下大圍站項目柏傲莊II今(7日)開售，美聯住宅部行政總裁布少明表示，該盤首輪發售337個單位，該行客人出席情況踴躍，出席率逾80%，當中不乏大手客入市，其中一組買家斥資約2,900萬港元購入2伙，料作自用。
他指出，以該行客戶統計，是次用家比例佔約70%，投資者佔約30%。
他又預計，本月新盤交投氣氛向好，將帶動一手成交量達約2,300至2,500宗水平。
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