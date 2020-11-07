資金偷步入市　美股基金單周吸資842億

美國總統大選雖然未有最終結果，但資金似乎已偷步入市！據美國銀行引述EPFR資金流數字顯示，截至周三(4日)止1周，美股基金吸資18億美元(約842億美元)，3周以來首錄資金流入。當中，美國小型股基金吸資19億美元，大型股基金則錄得19億美元資金流出。

以全球計，股票基金過去1周吸資65億美元，債券基金走資13億美元，7周最多，貴金屬基金亦錄得5億美元資金流出。

美銀策略員包括Michael Hartnett指出，倘「藍浪」(民主黨入主白宮並同時奪取參眾兩院控制權)沒有出現，意味美國不會加稅，亦沒有規模3萬億美元財政刺激措施，債息也不會爆升，而較小規模的刺激方案意味加碼寬鬆貨幣政策或美元下跌，甚至兩者皆出現。

該行又認為，新冠肺炎疫苗面世或美國財政刺激政策出台前，資金將不會轉吸估值低殘的周期性股份如銀行和能源股。

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