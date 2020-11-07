300年英保險商RSA遭收購拆骨　涉741億

有300年歷史的英國保險商皇家太陽聯合保險集團(RSA)獲加拿大的Intact Financial及丹麥保險商Tryg聯手提出收購，涉資72億英鎊(約741億港元)，勢是今年英國上市公司最大收購交易。

按照建議，兩個買家向RSA股東提出以每股685便士進行提購，作價較消息公布前RSA股價有49%溢價。

此外，一旦交易完成後，RSA會被拆骨，Intact會獲得加拿大、英國及其他國際業務；Tryg則可瓜分RSA的瑞典及挪威業務，並進身成為北歐最大保險公司。

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