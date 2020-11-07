土耳其貨幣崩圍　央行行長遭祭旗

土耳其總統埃爾多安周六(7日)宣布撤換上僅16個月的央行行長烏伊薩爾(Murat Uysal)，未有解釋原因。烏伊薩爾原本任期為4年，外界估計他被炒主要是未能化解當地的貨幣危機。

烏伊薩爾的前任Murat Cetinkaya因未按埃爾多安的減息呼籲，以協助經濟復甦而被炒，而烏伊薩爾任內累計減息15.75厘，令當地經通脹調整後的借貸成本降至全球最低之一，惟這使通脹達到雙位數字，遭投資者批評。

土耳其央行9月掉頭加息2厘，冀遏止里拉跌勢，但為時已晩，周五(6日)更創下8.5793兌每美元的紀錄新低，今年累跌超過30%，為表現最差的主要新興市場貨幣。

烏伊薩爾的職務將由埃爾多安的親信Naci Agbal接替，後者在2015至2018年期間曾擔任財長，目前是總統預算辦公室的主管。

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