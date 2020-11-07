【備戰脫歐】高盛傳調走英國4680億資產　去咗邊？

距離脫歐過渡期屆滿日子不足40天，英國仍未與歐盟達成貿易協議，國際銀行開始啟動應急計劃，恐令倫敦的全球金融中心地位危危乎！據外媒報道，華爾街大行高盛計劃今年底前把400億至600億美元(約3,120億至4,680億港元)在英國的資產，調往該行在德國法蘭克福的子公司。

據資料顯示，截至去年底止，高盛在法蘭克福子公司的資產只有34億歐元，據悉，若歐洲大陸業務擴張，高盛可能進一步把資產轉移至當地。高盛發人言拒就消息置評。今年9月，高盛已加快將逾100名倫敦員工調往歐洲其他城市。

德國央行估計，除高盛外，摩根大通亦正將2,300億美元資產轉移至法蘭克福，意味兩家大行將佔今年底前，外資銀行調入當地4,000億美元資金的近3/4，並令非德國銀行在當地資產負債表的規模大增近兩倍。

此外，其他大行包括花旗、瑞銀等最近亦紛紛擴大在法蘭克福的業務營運。

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