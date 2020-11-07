柏傲莊II首輪9小時火速沽清　加推343伙

【19:37】柏傲莊II開售337伙 9小時沽清

新盤開售成績持續報捷。柏傲莊II，周六(7日)推出337伙展開首輪銷售，開售9小時所有單位經已火速售罊，套現逾34億港元。有見市場上向隅客眾多，發展商表示，積極與合作伙伴研究，料日內加推單位應市。

消息透露，該盤錄得32組大手買家購入2個單位，其中最高金額為逾2,900萬元，選購2伙3房戶。買家中佔約6成來自新界區，而九龍區及港島區分別佔3成及1成。整體佔約65%買家選用建築期付款及420天現金優惠付款計劃，餘下35%為180天現金優惠付款計劃。

新世界集團執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，項目熱潮持續，連同今日售出總值約34億元單位，兩期於不足1個月套現超過118億元，累售逾千伙單位，反映市場對優質盤情有獨鍾。

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