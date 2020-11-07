美國樓市是總統大選真正贏家　點解？

美國大選後未能即時分出勝負，前景不明朗促使資金湧入美國國債市場，按揭貸款利率跟隨國債孳息向下，令當地房屋業主及買家因此成為真正大贏家！

據房貸機構房地美(Freddie Mac)數字顯示，截至周四(5日)止1周，美國30年定息按揭利率跌至2.78厘，創1971年有統計以來新低，並是今年第12次創新低，降低買樓的融資成本。

受惠持續低息環境，realtor.com指出，10月的美國房屋銷售自2011年來首次高過9月，而樓價亦維持夏天時平均每間35萬美元高位。該網站高級經濟師George Ratiu指出，在經濟波動環境，以及聯儲局寬鬆政策拖低美債回報下，債券投資者尋求相對安全的按揭抵押證券。

事實上，除疫情爆發初期外，置業人士很快重投市場，不乏物色更寬敞的居住環境，以安心在家工作及學習。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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