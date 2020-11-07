【股神旗艦放榜】巴郡第3季純利2350億　按年升82%

「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡公布，第3季純利達301.4億美元(約2,350億港元)，按年急升82%，主要是股市大升，帶來近250億美元的投資收益。

不過，巴郡業務的經營溢利按年減少32%至54.8億美元。其中，保險承銷上季錄得2.13億美元經營虧損，去年同期則賺4.4億美元；鐵路、電力及能源業務上季經營溢利按年增加3.7%至27.4億美元。

此外，巴郡披露上季破紀錄回購90億美元股份，多過之前任何一年的全年回購數字，而巴郡股價在第3季升20%，跑贏標指的20%升幅。由於大手回購股份，巴郡上季手持現金略為降至1,457億美元。

巴郡B股周五(6日)股價升0.67%至208.85美元。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020