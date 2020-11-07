【鱷王燒鬚】達利奧旗艦對沖基金傳今年慘輸逾18%

有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater Associates)創辦人達利奧(Ray Dalio)今年以來投資表現差強人意，雖然他之前已調整投資模型，以考慮各地政府大量「放水」和疫情惡化的因素，但似乎幫助不大。

據消息人士透露，橋水的旗艦基金Pure Alpha II截至周四(5日)為止，今年回報仍跌18.6%，較8月底時變動不大，勢是成立以來最劣全年表現。實際上，該公司回報自3月以來變動不大，惟期間美股及其他各地市場大幅反彈。

截至9月底止，橋水管理1,480億美元資產。據悉，最近至少再一個客戶撤走資金，包括特拉華州公務員退休基金，涉約1.8億美元投資，而今年首7月，橋水的對沖基金淨走資額為35億美元。

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