誰是白宮最終主人？美股已有答案...

美國總統大選結果明朗化，民主黨候選人拜登勝選在望，料受惠其政策的股份已被炒起，而共和黨勢保住參議院的控制權，有分析認為這個形勢對美股最為有利。

拜登入主白宮，但民主黨未能全面控制國會，這意味華府仍會增加財務刺激措施，同時加稅及收緊監管的憂慮將減退。Ally Invest首席投資策略員Lindsey Bell指出，大選是市場的巨大陰霾，國會可能被瓜分令市場紓一口氣。不過，他提醒未來市況可能更加波動，風險包括刺激方案的不確定性、疫情反彈可能影響經濟數據表現，以及大選結果出現爭議並掀起訴訟。

以下是可能受惠拜登成為白宮新主人的股份：

【科技股】

大型科技股本周股價大幅攀升，Facebook、亞馬遜及蘋果公司分別漲12%、9.1%及9%，主要是預期拜登政府無法推動其激進主張如反壟斷法改革，但有分析認為拜登仍可以透過行政命令抗衡科技巨企。

與此同時，市場憧憬新政府可能改善與中國的緊張貿易關係，令業務及供應鏈與中國息息相關的半導體股受追捧，費城半導體指數單周漲12%，4月以來最勁。

此外，拜登推動規模2萬億美元的「綠色新政」，亦令太陽能及電動車股炒起。

【銀行、交易平台】

高盛預期金融企業將受惠資本市場及企業併購活動增加，以及新政府收緊監管和加稅的機會降低。

Stifel分析員Brian Gardner稱，即使拜登贏得大選，全面推動金融監管改革的機會已降低，因為民主黨的激進派已被削弱，共和黨為首的參議院勢令激進改革無法進行。

的確，各類金融股近日紛紛炒高，華爾街大行高盛及摩根士丹利股價本周漲7.4%及6.5%；交易平台Tradeweb Markets急升13%；私募基金KKR及黑石分別漲12%及10%。

【醫療護理股】

標指醫療分類指數周四(5日)破頂後，周五(6日)亦以紀錄新高收市，而醫療保險股UnitedHealth及Humana本周股價分別急升14%及8%。有分析指，美國兩黨已有共識，對限制藥物價格或改革奧巴馬醫保方面不作大改變，可謂解除對該行業盈利的最大威脅。

【黃金、虛擬貨幣】

虛擬貨幣「一哥」比特幣近日不斷攀升，朝向16,000美元。但券商分析員Jaret Sieberg指出，拜登領導下的白宮關注保障消費者及投資者，多過發展數碼貨幣。

此外，大選後美元轉弱帶動貴金屬包括黃金走勢出現突破，紐約期金周五收報每安士1,951.7美元，全周漲3.82%，7月以來最勁。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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