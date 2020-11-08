陳鳳珠：港股後市審慎樂觀

港股投資氣氛熾熱，儘管螞蟻集團煞停A+H上市，但大市回吐壓力不大，資金趁科技板塊調整進行吸納，且舊經濟股亦備受追捧，帶動恒指升至250天線25,400點水平以上，預期港股後市仍然波動，且美國大選結果或會影響投資氣氛，故對港股後市審慎樂觀。

螞蟻集團表示因金融科技監管環境發生變化等重大事項，導致集團不符合發行上市條件或信息披露要求，因此暫緩上市。

螞蟻集團旗下共有兩家小貸公司，主要以聯合貸款業務模式經營，即小貸公司與金融機構共同出資發放貸款，以較大槓桿帶動資本回報。但日前銀保監和人行等部門起草「網絡小額貸款業務管理暫行辦法(徵求意見稿)」，擬要求未經國務院銀行業監督管理機構批准，小額貸款公司不得跨省級行政區域展開網絡小額貸款業務，相信監管收緊，或會令網絡小貸行業重整。而暫行辦法亦規範了網絡小額貸款業務的經營，包括網絡小額貸款金額、貸款用途、聯合貸款等方面的要求。因此，估計螞蟻集團要達到新資本要求及其他規定，對集團業務結構作出調整，才能重新招股，但要留意屆時螞蟻集團的重組情況，相信市場需要作估值重估。

另外，中央亦指要推進基礎設施建設，尤其布局新型基建發展，加快第五代移動通信、工業互聯網及大數據中心的建設。同時，要推進能源改革，加強內地的油氣勘探開發，加快油氣儲備設施及油氣管道的建設，並要建設智慧能源系統，提升新能源儲存能力，加強水利基礎設施建設，提升水資源優化配置等，預期未來基建投資將會顯著增加。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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