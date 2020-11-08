曜熊理財：市場波動　貨幣基金為主

投資者關注2020年美國大選結果，目前已有明確迹象顯示拜登可能勝出。不過，預計在選情結果有進一步明朗之前，市場可能較為動盪。

在整個疫情期間，由於經濟前景的不確定性，科技股一直都是投資者的避風港。無論誰當選，美元也是市場關注焦點，美元相較於其他主要貨幣也不再具有息差優勢。一旦全球經濟開始復甦，市場可能招來風險更高的機會，而瑞郎及日圓則可能成為更佳的避險選擇。

美國大選後的計票程式仍在繼續，迄今為止的結果表明大選結果因特朗普將入稟法院而複雜化。在等待美國總統大選結果的同時，美國的疫情形勢日益嚴峻。疫情對美國經濟構成嚴重打擊，自疫情爆發以來美國已失去1,100萬個工作崗位，失業率仍處於接近8%的高位。

現時為止，市場一直平靜，定價並沒有反映出太多風險因素，也沒有反映出令人擔憂的長期角逐。目前看來，短期內，財政刺激措施獲兩黨通過的可能性非常低。選舉結果的不確定性，可能會在未來幾天引發市場持續動盪，保守派投資者基金策略應以貨幣基金為主。

曜熊理財策略董事馬煒喬

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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