陳樂怡：可再生能源股夠值博　「染藍」潛力股不容忽視

美國總統大選選情激烈，目前以拜登領先，但參眾兩院或會繼續分裂。市場憧憬拜登當選後，中美緊張局勢得以紓緩，刺激中港股市表現。

展望未來，基於內循環支撐人民幣升值，以及疫情控制穩定，中資股料會吸引資金流入。預期市場消化大選因素過後，部分資金將由美股流出，轉到中國在內的新興市場。

然而，選舉結果未明，投資者仍要留意政治不確定性，短期波動風險尚未解除；加上港股短時間內累升不少，投資者宜侯低吸納中線前景正面的板塊，如內需消費、可再生能源及科技。

可再生能源為拜登當選概念板塊之一。事實上，除了炒作拜登上場之外，中國目標於2030年碳排放見頂，2060年實現碳中和，長遠的確利好中國可再生能源發展。中央表明優先推動風電、光伏發電，期望在2021至2025年間，每年新增風電裝機容量50吉瓦，2025年後每年新增約60吉瓦。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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