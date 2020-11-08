葉尚志：港交所上望440元　利好因素包括...

港股波動過後出現向上突破的走勢，雖然歐美市場不明朗因素未能盡除，但內地情況相對穩定下，反而有吸引資金流入中港市場的機會，而螞蟻集團凍資回流市場，也對港股帶來了新動力，情況增強了盤面的擴散、也對市場氣氛構成了進一步刺激。目前，港股有望逐步走出獨立於歐美市場的走勢行情，恒指的支撐位可以由24,102點上移至24,800點，守穩其上，可以保持穩好發展狀態。

事實上，自中概股由去年底開始回港作第二上市、以及納入更多的新經濟科技股品種，都優化豐富了港股的組成結構，是提升港股成交量的原因，也增加港交所的收入來源。年內，港股的日均成交量錄得有1,250億元，比對2015年及2018年的前高峰期，提升逾15%。

另外，港交所宣布將於本月23日推出恒生科技指數期貨，相信會是繼恒生指數期貨和國企指數期貨之後，另一受到市場歡迎的交易品種。建議可於現水平買入，目標價440元，止蝕位350元。

第一上海首席策略師葉尚志

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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