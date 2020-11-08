鄺紫珊：受惠經濟復甦　宜布局周期性產業

踏入第4季，預期大中華區股市都有不錯的表現，除了因為美國選舉結果可有利中資概念股上揚，內地政策也有利企業發展，A股在十一長假期後走勢強勁，相信即將到來的雙十一消費可帶來更多投資契機，不妨分批加大投資進場。

從資金面去看，10月的資金面相對於9月有所改善，主因外資對中國股市結束超賣，及融資融券的額度也有所改善。另外，公募基金在2020年首9個月的發行規模已超過之前2015年(當年是牛市)的同期，而股票型基金的發行比重也有提高。

從宏觀方面看，國內10月份採購經理指數51.4，呈復甦趨勢，其中新訂單及新出口訂單仍維持高水平，顯示除了防疫物資的出口外，其他中國產品的出口仍具競爭力，其新訂單數據持續維持高位，尤其是9月汽車出貨數據表現亮麗，可帶動社會零售持續復甦。

中國經濟目前正處於轉型的重要階段，不論是民眾消費需求升級，或是生活品質的追求，甚至工業技術上也是處於躍進階段，這將是政策及趨勢發展重點；現時市場氣氛改善，接下來的消費旺季將更可期待。

中國經濟持續復甦，官方的採購經理指數來到51.5，高過預期且創半年高位，新出口訂單及進口指數都是年內首次升至分界線的上方，也顯示企業盈利也繼續回溫。

預計中央未來5年將會更加注重提高發展的品質、內需及創新升級。回顧第3季，整體A股的盈利都屬於正增長，其中消費產業如汽車業的盈利可望恢復上升，帶動主板的盈獲利由負轉正，建議可考慮布局受惠經濟復甦的周期性產業，以及受惠政策的綠色能源行業。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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