郭家耀：萬國數據前景樂觀

目前內地數據中心行業參與者主要分為3類，包括全國性運營商、區域性運營商及個別項目運營商。萬國數據屬內地領先的全國性運營商，在中國的所有一級市場中，共有42個服務中的數據中心及17個在建設中的數據中心。

大多數運營商集中資源在一兩個關鍵區域發展，或是面向特定項目的參與者。萬國數據憑藉其全面化的平台，確保服務供應順暢，以及建立良好的客戶關係，令公司擁有獨特的競爭優勢。公司的戰略重點放在一線城市，預期一二線用戶在該區增量需求強勁，但由於一線城市的供應受到限制，為資源較多的服務商帶來增值機會。

內地數據中心行業目前有3個顯著的趨勢，首先5G推動收入加速增長，隨着內地推出5G商用服務，預計數據流量和速度增長將刺激運算能力的需求，從而亦對數據中心產生強勁的需求。過去內地推出3G及4G服務後，內地數據中心收入亦曾出現增長加速。因此，預料數據中心行業未來數年收入可以雙位數高速增長。

另一方面，企業愈來愈多地將其伺服器遷移到雲端上，導致雲基礎架構的快速發展和擴展，此趨勢將特別有利於像萬國數據這類批發數據中心發展，因主要客戶是雲服務提供商和領先的互聯網公司。不過，由於一線城市的地方政府對土地及電力供應實行嚴格限制，從而數據中心供應有限制，帶動部分需求流向周邊的二線城市。

萬國數據預料行業增長趨勢將在未來5年持續，強勁需求主要來自3方面，領先的雲服務提供商如阿里和騰訊的持續擴展，新晉互聯網公司如字節跳動、拼多多和快手等的需求，以及企業客戶如金融機構的系統向雲遷移的需求，相信公司未來收入維持強勁增長，股價前景展望樂觀。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)

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