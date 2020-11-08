內地媒體報道，中國銀保監會辦公廳下發文件，將加大監管政策支持力度，包括允許適當降低撥備監管要求。在做實資產風險分類、真實反映資產質量，實現將逾期60天以上的貸款全部納入不良以及資本充足率不低於最低監管要求的前提下，消費金融公司及汽車金融公司可以向屬地銀保監局申請將撥備覆蓋率監管要求由150%降至不低於130%，汽車金融公司可以申請將貸款撥備率監管要求降至不低於1.5%。

另外，拓寬市場化融資手段和增加資本補充方式，例如消費金融公司也可發行與銀行同等待遇的二級資本債，以提升可持續發展能力，促進消費升級。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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