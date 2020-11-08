陳政深：阿里股價低於300元 具中長線吸納價值
2020年11月08日 09:45
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（Getty Images圖片）
恒指連續兩日收於250天線之上，不過，從走勢及成交狀況而言，暫時亦未言企穩，惟大致已確立24,900點的支持。先前湧入新經濟股份的資金，上周五(6日)轉炒汽車股，然而筆者相信，新經濟股只是「抖氣」，整固過後仍有看頭。阿里巴巴(09988)上周公布季績，截至9月底的季度，收入1,550.6億元人民幣(下同)，按年增30%，數字略勝預期，但因盈利下跌，令其股價上周五幾乎由頭跌到尾。期內經營利潤為136.36億元，按年減少33%。
然而，阿里業績其實不差，期內集團因準備螞蟻上市而授予員工股權激勵費用升了157.53億元，若不考慮此影響，公司經營利潤增長44%，至296.9億元。此外，去年同期公司取得螞蟻33%股份，亦確認了一次性重大收益，如果同時撇除此兩因素，期內非通用會計準則(non-GAAP)純利達470.88億元，按年增長44%。
當中核心電商業務，定位較高檔的天貓，GMV增長率比價格敏感度較高的淘寶高，期內達21%，未來集團的電商應會朝高階化發展。據外電報道，阿里巴巴與歷峰集團(Richmont)各投放5.5億美元予奢侈品零售商Farfetch。Fartetch的投資者尚包括京東(09618)及騰訊(00700)，可以預見隨中國市場的消費力提高，未來高檔產品將會成各電商的增長引擎。
另外，企業亦勢必持續尋求遙距辦公的降決方案，截至9月底，約60%A股公司都是阿里雲業務的客戶。阿里雲計算業務第3季收入增長60%，至149億元，佔總體收入升至10%，亦令其經調整EBITA虧損收窄至1.56億元。未來亦是一個重要的增長動力。
螞蟻上市觸礁，當然對阿里有一定影響，有券商更預計，由於螞蟻須符合資本要求，阿里或須向其注資；但從長遠角度，阿里在電商及雲計算方面的發展有極大規模優勢，股價300港元樓下，仍有不俗的中長線吸納價值。
艾德證券期貨聯席董事陳政深
（筆者為註冊持牌人士，關連人士持有阿里、騰訊及京東股份）
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