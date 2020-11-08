陳政深：阿里股價低於300元　具中長線吸納價值

然而，阿里業績其實不差，期內集團因準備螞蟻上市而授予員工股權激勵費用升了157.53億元，若不考慮此影響，公司經營利潤增長44%，至296.9億元。此外，去年同期公司取得螞蟻33%股份，亦確認了一次性重大收益，如果同時撇除此兩因素，期內非通用會計準則(non-GAAP)純利達470.88億元，按年增長44%。

另外，企業亦勢必持續尋求遙距辦公的降決方案，截至9月底，約60%A股公司都是阿里雲業務的客戶。阿里雲計算業務第3季收入增長60%，至149億元，佔總體收入升至10%，亦令其經調整EBITA虧損收窄至1.56億元。未來亦是一個重要的增長動力。

螞蟻上市觸礁，當然對阿里有一定影響，有券商更預計，由於螞蟻須符合資本要求，阿里或須向其注資；但從長遠角度，阿里在電商及雲計算方面的發展有極大規模優勢，股價300港元樓下，仍有不俗的中長線吸納價值。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

（筆者為註冊持牌人士，關連人士持有阿里、騰訊及京東股份）

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