美國大選結果變數多！美國年輕投資者寧增持現金

儘管拜登夠票入主白宮，特朗普已明言不會即時認輸，誓打司法戰冀扭轉乾坤。美國總統大選爭議持續，即使比較敢衝敢冒險的年輕投資人，在沒有最終結果之前，因難以預測對行情影響而寧願手持現金來觀察選情發展。

外媒引述免費網路即時通話軟件與數碼發行平台Discord的數據，其一個由許多年輕股市散戶組成、專門討論投資策略的社群HaiKhuu Trading就有很多成員在選情對行情影響上採謹慎的觀望態度。

一位來自南卡羅來納州、每月付費在HaiKhuu Trading收費聊天室交換投資心得的28歲投資人John Bevis表示，他多看少做，因為目前選情與市場都有大量不確定性因素。他認為就算拜登勝選，一樣會有選舉爭議，這對行情並非好事。因此目前手上持有較平常更多的現金，持有的期權也按兵不動至到期。由於預測股市在未來幾周會下跌，因此近期買了一些SPDR標普500 ETF信託基金的認沽期權。

HaiKhuu Trading的22歲網主Allen Tran因為預期近期金融市場走勢愈來愈波動，因而持有更多現金，這跟他過去積極投資的作風不同。他形容現在投資人就像在玩大富翁遊戲，只有到了免費停車那一格時會才會鬆一口氣，因為不用擲骰子往前走而可能給對手付租金或進監獄。

他指出，其社群數千名成員中，包括幾百個付費成員，除了不斷增持現金外，還繼續持有比較讓人安心的藍籌股。他自己就打算未來幾年繼續持有手上的藍籌股。

對於目前選情，他已定出三個對應策略。若拜登勝出，他預期美股會下跌，然後候低吸納。若特朗普連任，就看好美股會攀升而趕快加注。

若選舉爭議在未來幾天內持續下去而沒有一方能真正勝出，行情將會大波動，即使有大賺的機會，卻也有賠慘的可能，因此他會選擇在旁觀察局勢發展。

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