【星期一．炒啲乜】美大選結果勢掀爭拗　後市好波動？

美國總統大選點票仍進行中，根據美國媒體推算，民主黨總統候選人拜登在賓夕凡尼亞州及內華達州等關鍵州份勝出，合共取得290張選舉人票，已超越270票當選門檻。市場憧憬中美關係將得以改善，利好經濟，支持美股、中國A股及港股有明顯支持。不過，特朗普已表明會提出大量訴訟，勢為後市增添不明朗因素。

此外，新冠肺炎疫情持續困擾全球經濟，中國及美國本周將分別公布10月份消費物價指數(CPI)，內地並公布生產物價指數(PPI)，而本港亦將公布第3季經濟表現，上述重磅數據都很大程度上反映疫情對各地的影響，投資者要留意。

1、【陳鳳珠：港股後市審慎樂觀】

2、【曜熊理財：市場波動 貨幣基金為主】

4、【葉尚志：港交所上望440元 利好因素包括...】

5、【鄺紫珊：受惠經濟復甦 宜布局周期性產業】

6、【潘梓生：市場急升之間的不協調】

7、【郭家耀：萬國數據前景樂觀】

8、【陳政深：阿里股價低於300元 具中長線吸納價值】

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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