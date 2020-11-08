拜登若勝選 美匯或跌至88 金價上望2300美元

拜登揚言已勝出美國總統大選，並發表勝利演說。財金界人士表示，如果拜登落實勝選，將因為支持大規模紓困政策，而拖累美元匯價，預期美匯指數將繼續下跌，向88水平靠攏。至於黃金卻受到激勵，目標價上望每安士2,300美元。

美元指數由今年3月高位累積下滑9%，外媒引述銀行業高層表示，若拜登當選，美國債務問題，將使財政刺激政策勢必陸續出籠，因為支持大規模紓困政策，恐不利於美元避險需求，因此美元跌勢不變，預期美匯指數將跌至88水平。

他預期大選後至2021年上半年，美匯指數不排除於低位震盪，之後隨着大量流動性帶動美國通脹上升，美歐公債孳息率利差擴大，若美股於歷史高位出現較大幅度的調整，至少要等到2021年下半年，美匯指數才可望有機會見到重返升勢。

由於選情不利美元後市，加上聯儲局重申允許通脹率超過2%一段時間，預期趨近於0的利率將至少持續至2023年，將刺激金價上升。業內人士指出，低利率環境及幣值擔憂將有利於黃金中長期表現，投行高盛已上調黃金3個月目標價至每安士2,300美元，花旗亦預期明年均價可達2,275美元。

負實質利率環境將帶動黃金中長期表現，不過近期金價仍未明顯脫離過去兩個月的波動區間，且短線波動較大，建議投資者善用黃金相關ETF進行操作，惟須留意自身投資屬性及嚴守止蝕。

此外，銀價走勢往往與黃金帶動，不過工業需求佔白銀總需求高達1/2，影響銀價的因素較為多元，使白銀波動較大。因入秋後歐美疫情擴大，經濟疲弱可能衝擊白銀工業需求，使過去一段時間白銀表現相對黃金更為弱勢，不過拜登的綠能政策有利白銀需求大幅增長，激勵白銀價格在美國大選塵埃落定後轉強。

另一方面，多家藥廠進入最終階段臨床試驗，白宮預估疫苗可望在年底前問世，加上民眾對疫情已有應對經驗，投資者對於新政府政策亦有所期待，若股市及黃金回穩，將有利於帶動有「窮人的黃金」之稱的白銀衝高。高盛同步上調3個月白銀目標價至每安士30美元。

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