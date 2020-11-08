馬鞍山連錄SSD鬆綁成交　雅濤居兩房戶735萬沽

香港樓市充滿隱憂，不少投資者都減磅為上，所持單位一旦SSD鬆綁，都火速沽售鎖定利潤。近日馬鞍山區就接連錄得相關成交。

世紀21奇豐物業海栢分行助理區域營業董事鄭達昌表示，新近錄得馬鞍山雅濤居2座中層F室成交，單位實用面積482方呎，兩房間隔，原叫價750萬港元，放盤2個月，減價15萬終以735萬元易手，實用面積呎價15,249元。

據了解，原業主於2017年8月以648萬元購入上址，持貨3年SSD鬆綁即沽，帳面獲利87萬元，單位期內升值13%。

另一代理行新港城中心區域經理莊瑞生表示，新近錄得銀湖．天峰5座低層B室成交，單位實用面積690方呎，三房間隔，原叫價1,000萬元，其後減價13.2萬元，最終獲買家以986.8萬元承接，實用面積呎價14,301元。

據了解，原業主於2017年4月購入上址，當時作價860萬元，持貨3年滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利126.8萬元離場，單位期內升值15%。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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