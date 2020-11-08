新葵芳花園減價逾6%沽　一手業主勁賺逾6球

利嘉閣地產首席聯席董事陳志傑表示，該行新近促成新葵芳花園E座高層7室成交，單位實用面積約415方呎，建築面積約526方呎，兩房間隔，座向西北，望開揚遠市景。單位放盤約一個月，原業主開價680萬港元，經議價後減價43萬元或約6.3%，最終以637萬元易主，實用面積呎價約15,349元，建築面積呎價約12,110元。

據悉，原業主於1984年5月以約34.9萬元一手購入上述單位，持貨36年，現轉手帳面獲利約602.1萬元，物業升值約17倍。買家為外區上車客，睇樓兩次便出價洽談。另外，新葵芳花園本月至今暫錄約兩宗成交，屋苑現時放盤量約20個，叫價由620萬元起。

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