放盤21個月微賺離場　縉城峰業主劈價近3成沽貨

利嘉閣黃國然表示，西區縉城峰1座中層D室，實用面積約759方呎，三房一套連士多房間隔，放盤經已21個月，原叫價2,500萬港元，日前最終以1,798萬元連生約租約易手，劈價702萬或約28%，呎價約23,689元。

據了解，原業主在2016年11月以約1,688萬元買入上述單位，持貨約4年，現沽出轉手帳面賺約110萬元或近7%。新買家為同區租客，睇樓逾半年，終決定入市。縉城峰現時約有40個二手盤源，入場費由約950萬元起。

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