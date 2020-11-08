新冠肺炎：台灣年輕人搵工難　投身連鎖加盟激增

新冠肺炎對全球經濟造成災難性打擊，即使成功抗疫的台灣亦深深感受到對經濟的影響，不少年輕人找不到工作，逼使他們進行小額創業，造就入行門檻低的連鎖加盟店需求大增。

根據台灣連鎖加盟協會統計，今年各產業加盟詢問度較去年同期增長2倍以上，加盟率也較疫情前增加60%。有創業加盟網資料顯示，今年4月至9月，該網頁瀏覽數相較於去年同期高出35%。

該會統計，歷年加盟主年齡平均約35歲，今年下降至32歲。而加盟年齡層由35歲至55歲，明顯降到25至40歲。分析指，疫情後就業市場萎縮，大環境不利求職者，不少年輕人會轉向小額創業。

飲品連鎖品牌歇腳亭母公司聯發國際餐飲事業發言人侯升偉表示，疫情讓許多從事服務業的年輕人頓時失去工作機會，有父母帶同20多歲的孩子來商談加盟的現象明顯提升。另外，航班停飛，有空姐也來查詢加盟詳情，為自己預備多一條出路。

除了年輕化外，由於借貸成本低企，面對不明朗的經濟環境，不少有正職的民眾亦會嘗試拿出50萬新台幣(約13.5萬港元)加盟金小試牛刀，經營不需人力照顧，卻能創造被動收入的無人售賣點。有該類加盟店的營運商指出，今年的簽約率提高了3至5成。連鎖加盟協會副秘書長蔡孟叡認為，無人售賣點已是大勢所趨，未來飲食、民生必需品等，都將更廣泛在無人售賣點上銷售。

商業發展研究院經營模式創新研究所副所長李世珍表示，疫情衝擊觀光、娛樂產業，就業市場僧多粥少，不少人為了找出路，選擇加盟創業。另一方面，經濟景氣，加上政府推出低利率政策，讓更多品牌總部願意先讓利，打出無息貸款，甚至補貼方案，也提升了民眾加盟意願。

不過業內人士提醒，雖然疫情改變大眾消費習慣，但此類營業狀態受限店型及能售賣的產品相對局限，因此產品布局比較難大展拳腳。再者，若因為小額創業門檻低，就貿然嘗試，在實際需求仍未到位前，大批人士爭搶加盟，可能最終會失望而回。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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