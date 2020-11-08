RCEP可望年底達成　日本拉攏印度稀釋中國影響力

印度一直被視為可抗衡中國的國家之一。

日本媒體報道，15個「區域全面經濟夥伴關係」(RCEP)參與國最快將於本月15日舉行視訊領袖峰會，以期在今年底前達成該協定，而這會是第一個包含日本、南韓與中國的自由貿易協定。報道指，預料印度不參與該協議，日本將繼續與印度洽商，以稀釋中國在RCEP的影響力。

10個東南亞國協(ASEAN)會員國，加上日本、中國、南韓、澳洲、紐西蘭與印度2013年首度展開RCEP談判。去年11月，這16個國家舉行領袖峰會，希望達成協議，但印度表示，由於憂心其貿易赤字膨脹，因此將退出談判，此舉使最終協定遭到延遲。

ASEAN國家呼籲盡早達成協定，因為他們將大幅受惠於中國的低關稅。沒有迹象顯示印度將重返談判桌，因此其他參與國將尋求達成一個暫時沒有印度的協議。

中國勢必在RCEP內佔有主導地位，而日本在意其與美國的同盟關係，日本經產省一名資深官員坦言，不希望日本被看成是進入一個由中國領導的架構。在15個會員國達成協議後，日本將繼續吸引印度返回RCEP。

RCEP將是亞洲最大的自由貿易協定。該協定將降低或取消工業與農產品關稅，並制定數據轉移規則。

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