帝御．星濤次輪推售123伙 大批準買家報到
2020年11月08日 14:48
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帝御·星濤今日進行次輪銷售。
新盤搶盡市場焦點。恒基物業代理負責銷售的屯門帝御·星濤，周日(8日)推出123伙進行次輪銷售，發展商安排第1組買家於下午2時半起報到，目前已有不少準買家及地產代理等排隊等候登記，場面熱鬧。
該批單位日前截止接受認購，共錄3,601張入票，超額認購逾28倍。上述123伙實用面積由186至551方呎，間隔開放式至兩房，折實平均呎價15,384港元。折實售介乎約329.9萬至717萬元，呎價由13,944至22,187元。
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