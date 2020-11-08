帝御．星濤次輪銷售　代理料即日可售8成單位

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國大選大局已定，買家信心加強，對香港樓市具正面作用。而屯門帝御·星濤周日(8日)第2輪發售123伙，全數樓價低於1,000萬元，在細單位剛性需求帶動下，估計即日可售出8、9成，公司客戶出席率約8成。他預測，本月截至今晚一手住宅交投量料已超過800伙，成績理想。

他指出，稍後施政報告料有利好樓市措施，希望政府落實減辣，例如將樓按保險上限放寛至1,500萬元，同時取消不合時宜的壓力測試。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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