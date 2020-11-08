星漣海低層戶988萬沽　3年多帳面貶值逾15%

馬鞍山星漣海再錄帳面貶值個案。世紀21奇豐莊瑞生表示，該盤5A座一個低層單位，實用面積780方呎，剛以988萬港元易主，呎價約12,667元。據了解，單位曾叫價1,400萬元放盤，上月底一度傳出以1,050萬元沽出，但實際成交價更低，原業主因有換樓需要，才減價沽貨。

資料顯示，原業2017年一手購入上址，持貨3年多，帳面貶值逾15%。一手銷售資訊網資料，上址購入時獲發展商提供「代繳從價印花稅」優惠，上限為成交金額約3.75%，以及有機會獲得最多7%現金回贈。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020