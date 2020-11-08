全球經貿戰：歐盟本周將徵美貨關稅　特朗普恐攬炒式回應

歐美貿易戰火再起！外國傳媒報道，在獲得世界貿易組織(WTO)批准下，歐盟上周五(6日)表示，擬本周起對價值40億美元(約312億港元)的美國貨徵收關稅，以反制美國補貼飛機製造商波音。

歐盟擬於周一(9日)召開貿易部長會議，歐盟成員國大多贊同對進口美國貨加徵關稅。歐盟外交人士指出，歐盟徵收報復性關稅後，將衝擊美國製飛機及相關零件、水果和堅果等農產品、橙汁、烈酒、營建設備、賭桌等。

有不具名外交人士說：「我預期在周二(10日)或周三(11日)就會徵稅。」

由於美國貿易代表萊蒂澤上月警告，歐盟若有任何課稅動作，「將迫使美方有所回應」，特朗普政府揚言「大力反擊」。由於特朗普的總統任期直至明年1月20日，市場人士憂慮或會掀起一場貿戰風暴。

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