全球經貿戰：專家估拜登對華貿易政策仍強硬

外國傳媒報道，市場甚為關注拜登當選美國總統後，中美貿易戰是否會出現變化。就此，拜登曾矢言要終結對歐洲的「人為貿易戰」，至於中美，拜登曾表示要與盟友討論後才會決定，以貫徹聯合盟友應對中國的政策。

不過，美國參議院財務委員會共和黨團前顧問Nasim Fussell直言，拜登與特朗普的貿易政策，如果「閉上眼睛的話，可能會很難有區別」，拜登不會立即取消關稅。

任職期間橫跨奧巴馬到特朗普的美國貿易代表署首席幕僚Jamieson Greer也表示，拜登將與特朗普一樣，會對中國提出條件才會撤銷關稅，包括減少大規模補貼、削弱國有企業角色、終結強迫外企技術移轉、開放美國科技業在中國境內營運等。

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