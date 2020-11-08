中國恒大終止與深深房重組計劃　後者周一A股復牌

恒大亦披露，在1,300億元人民幣(下同)戰略投資者中，863億元戰略投資者此前已簽訂補充協議，同意不要求進行回購並繼續持有恒大地產權益；357億元戰略投資者亦已商談完畢，即將簽訂補充協議，50億元戰略投資者由於涉及其自身大股東的資產重組，正在商談，剩餘30億元戰略投資者的本金恒大已支付，即將回購。

恒大表示，此次終止重組不會對恒大造成資金壓力，1,300億元戰投中，有1,220億元戰投選擇繼續持有恒大股份，顯示對恒大的發展前景充滿信心。

深深房則表示，基於目前市場環境等原因，現階段繼續推進重大資產重組的條件尚不成熟，為切實維護該公司及股東利益，經該公司審慎研究並與交易各方友好協商，現決定終止是次交易事項。深深房將積極協調控股股東在戰略、資本、管理等方面繼續提供支持，保障該公司生產經營穩定及可持續發展。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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