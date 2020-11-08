永嘉集團建議分拆遭聯交所駁回

聯交所認為，計算永嘉生產業務的股權持有人應佔盈利時，應剔除合併財務報表中「其他淨收入」下的部分收入及開支。儘管該集團已向聯交所證明符合上市規則應用指引的規定，包括提交建議，內容有關該公司及其控股股東將採取行動，以證明建議分拆完成時集團餘下業務的市值等。然而，聯交所並不同意有關建議及提交文件，並決定駁回建議分拆。因此，永嘉將不會進行建議分拆，並將繼續探索提升並實現股東價值的方法。

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