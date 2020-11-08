永嘉集團建議分拆遭聯交所駁回
2020年11月08日 18:56
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永嘉集團(03322)公布，周五(6日)接獲香港聯交所上市科的函件，表示聯交所決定駁回該集團分拆旗下高級時裝零售業務並獨立上市的建議，原因是建議分拆完成後集團餘下的生產業務，將未能符合上市規則下的最低市值要求及最低盈利要求。
聯交所認為，計算永嘉生產業務的股權持有人應佔盈利時，應剔除合併財務報表中「其他淨收入」下的部分收入及開支。儘管該集團已向聯交所證明符合上市規則應用指引的規定，包括提交建議，內容有關該公司及其控股股東將採取行動，以證明建議分拆完成時集團餘下業務的市值等。然而，聯交所並不同意有關建議及提交文件，並決定駁回建議分拆。因此，永嘉將不會進行建議分拆，並將繼續探索提升並實現股東價值的方法。
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