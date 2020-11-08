【深度解構】美大選揭盅　投資呢個亞洲國家冇得輸？

日本曾為二戰後經濟奇迹的國家，惟在1990年代泡沫爆破後，成為教科書「殭屍經濟」案例，即經濟低增長、低通脹、低利率，屈指一算已近30年！不過，一場世紀疫情，讓全球也陷入「殭屍經濟」困局，尤其在拜登當選美國總統後，專家估計振興經濟是首要，惟中美之爭不會止息，使擁有先進技術的日本成為中美角力的主要拉攏對象。就在此刻，日本股市率先重返1991年以來最高，是否預示沐火重生？

著名研究機構經濟學人智庫早前預警，經歷新冠肺炎衝擊後，全球已開發經濟體恐步日本後塵，未來債務佔國內生產總值(GDP)比率將升至約140%，形成經濟低增長、低通脹、低利率的「殭屍化」常態，即使疫苗面世，殭屍化現象似乎將持續存在，主因是政府不斷救市及實行超低利率，只會讓原本應要執笠的公司繼續運轉，打壓生產力和創新力，再惡性循環催生更多「殭屍企業」。

面對全球僵化，作為「殭屍經濟」始祖的日本，或能突圍打破過去近30年悶局，因中美之鬥使其成為「漁翁」！日本首相菅義偉的外交政策顧問近日坦言，無論誰贏得美國總統大選，中美之間的摩擦意味華盛頓將比以往更需要日本，原因在於隨着中國日益強大，美國與日本的關係和東亞政策可能變得更重要。在新總統任期內，中美之間的摩擦不會消散，因民主和共和黨人都認為中國是美國的主要戰略競爭對手。

中國方面，由於日本掌握着眾多關鍵科技原材料及技術，為僅次於美國的科技強國，這在去年日韓爆發貿易戰時被凸顯了。因此，若與美國抗衡，就必須依賴日本供應鏈。事實上，在中國控制疫情後，日本企業也搭上了中國經濟復甦的快車，一眾航空及鐵路公司雖然錄得大幅虧損，但近期紛紛上調了業績預期，主因是中國經濟帶動了相關企業對華出口。SMBC日興證券主任股票分析師圷正嗣稱，歐美第二波疫情持續蔓延，對華銷售較多的企業明顯佔據優勢，無論是對華出口抑或是在華投資生產，日本企業皆受惠。

再者，「宅經濟」興起堅固了日本電子遊戲機大國地位。單是任天堂截至今年9月底止的上半年純利就勁飆2.4倍，達2,131億日圓(約158億港元)，創歷年同期新高，全球遊戲機累計銷售6,830萬台，超越了經典「紅白機」累計總銷量。

除受惠中美之爭外，內地「雙循環」一詞(經濟由出口和消費共同拉動)惹起市場關注，其實，這方針的始作俑者正是日本！有分析指出，縱使日本經濟迷失近30年，但如今仍能企穩全球「三哥」地位的重中之重策略就是「雙循環」。早於1986年，日本就主張從出口導向型經濟轉向內需主導，即「內循環」。至於「外循環」，就是日本縮減傳統製造業規模，使多餘勞動力轉移到新興產業之中，造就了今天的半導體企業「二哥」地位。在拜登當選後，日本發展成熟的經濟模式將更可淋漓盡致地迎合中美「兩家茶禮」。

誠然，「股神」巴菲特已早着先機，其投資旗艦巴郡早前披露，買入5家日本最大貿易公司，分別為伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產和住友商事各略高於5%的股份，價值合共約60億美元(約468億港元)。這些公司均涉足多種業務，包括能源和採礦。三菱商事和伊藤忠商事還各自掌控一家日本連鎖便利店。巴菲特過去曾抱怨日企股本回報率低、管理層不關心股東等，因此買日股是其罕見的操作，亦意味他可能開始注視這個投資市場。

【惠譽預警歐元區陷「雙底衰退」】

日本經濟有望沐火重生，惟全球不少經濟體則仍身陷泥沼。要數「新殭屍經濟」地區，歐元區必然入選，早有分析指出，該區自2008年金融海嘯後就已「迷失」。隨着疫情二次爆發，評級機構惠譽最新警告，歐元區經濟將「雙底衰退」，或拖累明年全球經濟復甦步伐。

惠譽指出，歐洲多個國家正進入第二輪疫情封鎖管控之中，此舉將不可避免地令該區陷入「雙底衰退」困境，預計2020年第4季及全年，以及2021年的區內生產總值(GDP)增速無可避免被下調。該機構更警告，歐元區經濟再度衰退不可避免會拖累明年全球復甦步伐，雖然惠譽目前仍對美國與中國等經濟體在2021年的前景維持較樂觀估計，暫無下調行動，但預計周邊經濟體有可能受到連累。

瑞銀投資銀行聯席主管Piero Novelli認為，疫情危機的負面意外可能導致歐洲市場波動加劇，包括明年潛在的企業違約浪潮。他警告，歐洲的封鎖和出行限制將導致經濟在第4季形成「雙底」。疫苗的挫折(例如批准推遲)可能影響近日因美國大選方向清晰而上漲的市場，料在中期範圍內影響美國和全球股市，市場將維持波動。

事實上，歐盟委員會已下調區內明年經濟展望，原因是新冠肺炎第二波疫情來襲，可能導致更多歐洲企業倒閉，且更多人長期失業，料明年歐元區GDP僅增長4.2%，大幅低於7月時估計的6.1%，今年則萎縮7.8%，為史上最慘，且未計入新一輪防疫措施的衝擊。最新數據顯示，西班牙今年GDP將大幅萎縮逾12%，為歐元區最弱。

【日續抗華！極力拉攏印度】

隨着中美之爭白熱化，日本也趁勢發揮其經濟影響力！當地媒體報道，亞太區15個區域全面經濟夥伴關係(RCEP)參與國最快本月15日舉行視像峰會，冀年底前達成該協定。若落實，將是亞洲最大的自由貿易協定，會降低或取消工業與農產品關稅，並制訂數據轉移規則。報道指出，預料印度不會參與，而日本將繼續與印度磋商，以稀釋中國在RCEP的影響力。

10個東協(ASEAN)會員國，加上日本、中國、南韓、澳洲、紐西蘭與印度2013年首度展開RCEP談判。去年11月，這16個國家舉行領袖峰會冀達成協議，但印度突然發難指出，由於擔心其貿易赤字膨脹，故退出談判，亦使協定受阻。ASEAN國家呼籲盡早達成協定，因他們將大幅受惠於中國的低關稅。再者，由於沒有迹象顯示印度將重返談判桌，故其他參與國會尋求達成暫無印度的協議。

然而，有日本資深官員表明：「我們不要日本被看成是進入一個由中國領導的架構。」故在15個會員國達成協議後，日本將繼續吸引印度返回RCEP。

日本本土方面，當地政府關注外國資本購得涉及安全保障的重要土地等問題。日媒報道稱，截至今年10月，與中國有關的資本購得的土地至少約有80宗。就此，日本政府將加強修訂相關法例，預計明年1月向國會提交法案。

日媒引述政府相關人士指出，經政府機關調查後得知，在國防設施方圓10公里以內、國境離島的土地是以建設度假村設施或蓋樓房為目的，有中資機構直接或間接購得這些土地。另以再生能源發電業者的身份，中資參與交易的土地在日本約有1,700處。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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